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東九州自動車道　国分－隼人東の通行止め解除

 2024/01/07 20:43
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣの通行止めは７日午後８時３３分、上下線とも解除された。
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