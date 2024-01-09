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サッカー元日本代表・遠藤保仁が引退 J1磐田が発表 G大阪のコーチに
2024/01/09 14:33
遠藤保仁
拡大
サッカーＪ１の磐田は９日、元日本代表のＭＦ遠藤保仁（４３）＝鹿児島実高卒＝の現役引退を発表した。今季からＧ大阪のコーチに就任する。
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