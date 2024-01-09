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サッカー元日本代表・遠藤保仁が引退　J1磐田が発表　G大阪のコーチに

 2024/01/09 14:33
遠藤保仁
遠藤保仁
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　サッカーＪ１の磐田は９日、元日本代表のＭＦ遠藤保仁（４３）＝鹿児島実高卒＝の現役引退を発表した。今季からＧ大阪のコーチに就任する。
２０１６年６月、鹿児島実高監督時代の恩師・故松澤隆司氏（左）と談笑する遠藤保仁選手＝鹿児島アリーナ
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