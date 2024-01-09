サッカー元日本代表・遠藤保仁が引退　J1磐田が発表　G大阪のコーチに

お小遣い長年未納です。「請求書」送りました…中1の数学自由研究、最優秀賞の出来栄えにお父さんは舌を巻く

詰め替え用洗剤の袋でドレスができる？…できるんです。しかもミスコンで着る一着が デザイナーは高校生「ごみのイメージ覆したい」

諏訪之瀬島で噴火3回 大きな噴石が400ｍ飛ぶ 噴煙は2000ｍまで上がる

生徒にも教員にもメリットだらけ？ 「2人担任制」が公立高校で広がる理由とは

存在しないはずだった…飛鳥時代の「暗文土師器」が鹿児島で初確認 大和政権の影響勢力、指宿に存在か 尾長谷迫遺跡から出土

「オール鹿児島」は言葉だけ？ 歩み寄らない県と鹿児島市（連載「北ふ頭漂流の30年 県都のあした かごしま再開発」㊥）

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被災・断水経験を機に始めた水24リットルの備蓄…出番なく「面倒とも思った」。23年後、万一の備えは家族4人を救った。今も忘れられない塩おにぎりの味