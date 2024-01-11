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和泊港着岸時に衝突、運航停止のフェリー「クイーンコーラルクロス」エンジン復旧　11日昼にも鹿児島新港へ試運転

 2024/01/11 07:03
〈資料写真〉フェリー「クイーンコーラルクロス」
〈資料写真〉フェリー「クイーンコーラルクロス」
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　鹿児島と沖縄を結ぶフェリー「クイーンコーラルクロス」（７９１４トン）がエンジントラブルで和泊港（和泊町）の消波ブロックに衝突した事故で１０日、フェリーのエンジンが復旧した。１１日昼にも鹿児島新港（鹿児島市）に向け試運転する。

　運航するマリックスライン（同市）によると、９日にエンジンメーカーの技師が点検を開始し、１０日午後、復旧作業が完了した。着港後に鹿児島運輸支局の船舶検査を受けて運航を再開する予定。１４日鹿児島発と１６日那覇発の同船は欠航する。
〈関連〉衝突事故のあった和泊港がある和泊町の位置を地図で確認する

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