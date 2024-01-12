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オスプレイ墜落 米空軍、不明１乗員の捜索と機体回収打ち切り ブラックボックス解析、原因解明へ 屋久島沖
2024/01/12 11:06
墜落したとみられる機体と同型の米空軍ＣＶ２２輸送機オスプレイ＝２０１８年６月、奄美市の奄美空港
拡大
鹿児島県屋久島沖で昨年１１月２９日に発生した米空軍ＣＶ２２オスプレイ墜落事故で、米空軍は１１日、行方不明者１人の捜索と機体の回収を打ち切ったと発表した。昨年１２月に搭乗員８人全員の死亡を認定し、これまでに７人の遺体を収容した。機体の大部分と、飛行状況や操縦室の会話などを記録した「ブラックボックス」を回収しており、事故原因の解明を進める。
米軍は空軍以外も含めた全てのオスプレイの飛行を世界中で停止している。
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