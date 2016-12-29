献血して福袋いかが？ 年末年始に協力呼びかけ 鹿児島県赤十字血液センター
(2016 12/29 23:00)
カフェのような明るい雰囲気で、飲み物や菓子、漫画、ＤＶＤなどを備える献血施設＝鹿児島市の献血プラザかもいけクロス
年末年始は献血イベントがある。鹿児島市の献血プラザかもいけクロスと献血ルーム・天文館では、年末に献血者を対象に抽選会を実施。年始は福袋を贈呈する。同市の照国神社では２０１７年１月２、３日、イオンモール鹿児島では２日、福袋を贈る。
◇年末年始の献血施設の開所日 献血プラザかもいけクロス ３０日▽献血ルーム・天文館 ３０日、１月２日、３日
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