献血して福袋いかが？　年末年始に協力呼びかけ　鹿児島県赤十字血液センター

(2016 12/29 23:00)

カフェのような明るい雰囲気で、飲み物や菓子、漫画、ＤＶＤなどを備える献血施設＝鹿児島市の献血プラザかもいけクロス

鹿児島県内で献血者が減少し、血液不足が続いている。特に体調を崩す人が多い冬は、落ち込みが激しい。１２月分は２８日現在、４００ミリリットル換算で約１４０人分の赤血球製剤の不足が見込まれ、他県に頼らざるを得ない。県赤十字血液センターはイベントなどを通じ、年末年始の献血を呼び掛けている。年末年始は献血イベントがある。鹿児島市の献血プラザかもいけクロスと献血ルーム・天文館では、年末に献血者を対象に抽選会を実施。年始は福袋を贈呈する。同市の照国神社では２０１７年１月２、３日、イオンモール鹿児島では２日、福袋を贈る。◇年末年始の献血施設の開所日 献血プラザかもいけクロス ３０日▽献血ルーム・天文館 ３０日、１月２日、３日