黒糖焼酎が長寿促進か　鹿児島大、北大、がん研など共同研究

(2017 01/01 06:30)

ブロック状の黒糖をタンクで溶かす黒糖焼酎の仕込み作業。一度の仕込みで約５トンを使用する＝龍郷町の町田酒造

奄美の黒糖焼酎に含まれる成分が空腹ホルモン「グレリン」を増強し、健康寿命を延ばす可能性が高いことが、鹿児島大と国立がん研究センター、北海道大、岡山大の共同研究で分かった。グレリンは長寿遺伝子「サーチュイン１」を活性化し寿命を延ばすことが分かっている。鹿大医歯学総合研究科の乾明夫教授は「奄美に長寿者が多い要因の一つと分かれば、黒糖焼酎の再評価にもつながる」と期待。成分特定を急いでいる。