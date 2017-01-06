桜島大正噴火の地震 震源「鹿児島市街寄り」 気象台職員が再評価
(2017 01/06 13:00)
桜島大正噴火後の大地震で崩れた石塀（鹿児島県立博物館所蔵）
震源地は複数の説があり、８１（昭和５６）年に北海道大学助教授（故人）が海外の観測記録などから推定した「桜島西岸の袴腰の南約１０キロ付近」が有力視されてきた。
緒方防災官は鹿児島大学大学院の後藤和彦教授（地震学）らと、３年がかりで当時のデータを洗い直した。
桜島大正噴火で発生した地震の波形を分析する緒方誠地震津波防災官＝鹿児島市の鹿児島地方気象台
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