メガソーラー稼働 蓄電を売電、国内初 伊佐・林建設
(2017 02/01 23:00)
発電開始ボタンを押す林隆秀社長（中央）ら＝１日、伊佐市のハヤシソーラーシステム高柳発電所
開所した「ハヤシソーラーシステム高柳発電所」は、市から２０年間借りた１万５０００平方メートルに太陽光パネル４３００枚を設置し、総出力は１２００キロワット。昼は一般家庭４００世帯分相当の容量６４００キロワットの蓄電設備に充電し、午後６時から６時間、九州電力に売電する。年間５０００万円の売り上げを見込む。総事業費は約７億５０００万円。
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