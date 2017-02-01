メガソーラー稼働　蓄電を売電、国内初　伊佐・林建設

(2017 02/01 23:00)

発電開始ボタンを押す林隆秀社長（中央）ら＝１日、伊佐市のハヤシソーラーシステム高柳発電所

林建設（伊佐市、林隆秀社長）は１日、伊佐市大口大田の同市有地に建設した大規模太陽光発電所（メガソーラー）を稼働させた。昼間発電した電気は全量充電し、夜間売電するシステムで、同社によると同種のメガソーラーは国内初。開所した「ハヤシソーラーシステム高柳発電所」は、市から２０年間借りた１万５０００平方メートルに太陽光パネル４３００枚を設置し、総出力は１２００キロワット。昼は一般家庭４００世帯分相当の容量６４００キロワットの蓄電設備に充電し、午後６時から６時間、九州電力に売電する。年間５０００万円の売り上げを見込む。総事業費は約７億５０００万円。