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掩体壕跡の一部を確認　鹿屋市野里

(2017 02/19 13:00)
確認された掩体壕跡と写真で位置を示す小手川清隆さん＝鹿屋市野里町
　戦時中、米軍機の空襲から日本軍の軍用機を守るため造られた掩体壕（えんたいごう）の一部が、鹿屋市野里町で確認された。市内には現存する掩体壕が少なく、市平和学習ガイドが戦跡として活用する方針だ。
　掩体壕は「コ」の字型に土を盛り、その中に軍用機を格納した。上空から見えないよう木や葉っぱで覆っていた。確認された掩体壕跡は霧島ケ丘麓の私有地にあり、コの字の一部が残っていた。
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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