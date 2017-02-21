奄美・徳之島世界自然遺産登録へ前進 ３月にも国立公園指定

(2017 02/21 13:00)

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界自然遺産登録に向け、鹿児島県国土利用計画審議会（会長・池畑憲一観光連盟会長、１９人）は２０日、奄美群島を国立公園にするための土地利用基本計画変更案を承認した。これにより、環境省は３月にも奄美群島を、県内４カ所目の国立公園に指定する見通しとなった。

国立公園指定は、世界自然遺産登録の前提条件となる。奄美や徳之島などの自然遺産登録を巡っては、政府が今月１日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦書を提出。今年夏ごろにある国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の現地視察を経て、来夏にも世界遺産登録の可否が判断される。

