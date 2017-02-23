アートなお祭り楽しむ 鹿児島市・中央公園
(2017 02/23 13:00)
フェイスペイントを楽しむ親子連れ＝鹿児島市中央公園
同市の鹿児島キャリアデザイン専門学校が「作家同士が交流するお祭りの場に」と開催。来場者は会場に設けられたイラストやアクセサリー、映像などのブースを、お祭りの出店をのぞくように訪ね歩いた。
ボディペイントを手掛けるイラストレーターＬａｙ（レイ）さんのブースには親子連れが訪れ、子どもの顔をかわいい犬や猫に変身させた。
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