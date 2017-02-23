アートなお祭り楽しむ　鹿児島市・中央公園

(2017 02/23 13:00)

フェイスペイントを楽しむ親子連れ＝鹿児島市中央公園

鹿児島県内のアート作家や芸術系の学生が集う「かごしまアートフェスティバル」が１９日、鹿児島市中央公園で初めて開かれた。８５の個人・団体が出展し、訪れた人も体験を通じて交流を楽しんだ。同市の鹿児島キャリアデザイン専門学校が「作家同士が交流するお祭りの場に」と開催。来場者は会場に設けられたイラストやアクセサリー、映像などのブースを、お祭りの出店をのぞくように訪ね歩いた。ボディペイントを手掛けるイラストレーターＬａｙ（レイ）さんのブースには親子連れが訪れ、子どもの顔をかわいい犬や猫に変身させた。