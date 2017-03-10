マッコウクジラ６頭座礁　上ノ山海岸・南さつま市

(2017 03/10 23:00)

座礁したマッコウクジラ＝南さつま市金峰の上ノ山海岸（南さつま市提供）

南さつま市金峰町高橋の上ノ山海岸で１０日、座礁したマッコウクジラ６頭が見つかった。市や県によると、いずれも体長は１０メートル前後で発見時は死んでいたか瀕死（ひんし）の状態だった。市によると同日午前１１時ごろ、貝掘りに来ていた男性から電話で連絡があり、市や県、かごしま水族館の職員が現場を確認。６頭は波打ち際の１カ所に横たわっていたという。３０年以上前からサーフィンで同海岸を訪れている、鹿児島市武岡３丁目の自営業満留秀人さん（５０）は「昨日は見なかった。今日までの干潮時に座礁したのでは」と話した。