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志布志発白イチゴ「淡雪」が収穫盛期

(2017 03/25 23:00)
ほのかに色づき、収穫される白イチゴ「淡雪」＝志布志市松山町
　志布志市発祥の白いイチゴ「淡雪」が収穫期を迎えている。同市松山の観光農園「いちごの村」では２５日、ずらりと並んだ薄いピンク色の実を丁寧に摘み取っていた。５月ごろまで続く。
　淡雪は市内で白い実を付ける変異種が見つかり、２０１３年に品種登録された。熟しても赤くならず、優しい甘さや香りの良さが特徴。農事組合法人・農Ｌｉｆｅは昨年オープンした観光農園で４品種のイチゴ１万２０００本を栽培し、このうち４０００本を淡雪が占める。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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