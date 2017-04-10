茶をスープに使ったラーメン提供

(2017 04/10 20:00)

ら．ぱしゃの「ら．ぱ茶麺」＝鹿屋市北田町

ラーメン店「麺'sら．ぱしゃ」（本店鹿屋市）は、同市のかのや深蒸し茶をスープに使用した「ら．ぱ茶麺」の販売を始めた。茶の風味を生かしたさっぱりとした味わいが特長。県内の４店舗などで提供している。茶は岩元園（同市野里町）の茶畑産。摘みたての一番茶を蒸して粉末にし、かつお節やサバ節などでだしを取った特製スープと合わせた。茶の香りや味わいを生かしつつ、特有の渋み、苦みは残さないように仕上げた。販売は５月末までの予定。