TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 医療・福祉

命の恩人お礼言わせて　蘇生処置協力の２人捜す　鹿児島市の男性

(2017 05/05 22:00)
軽い運動ができるまでに回復した谷口淳一郎さん＝鹿児島市中山町
　「２人のおかげで無事に社会復帰できた。ぜひ会ってお礼を言いたい」。サイクリング中に心臓発作で倒れた鹿児島市の男性が、適切な救命処置をして名乗らぬまま立ち去った男性２人組を捜している。
　同市中山町の医師、谷口淳一郎さん（３８）は４月２３日、自転車店「茶輪子」＝同市荒田２丁目＝が企画したサイクリングツアーに参加。マリンポートかごしまから指宿方面へ出発して間もない午前７時半ごろ、国道２２５号の影原交差点付近（同市下福元町）で突然意識を失い転倒した。心臓が止まっていた。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ