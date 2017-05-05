命の恩人お礼言わせて　蘇生処置協力の２人捜す　鹿児島市の男性

(2017 05/05 22:00)

軽い運動ができるまでに回復した谷口淳一郎さん＝鹿児島市中山町

「２人のおかげで無事に社会復帰できた。ぜひ会ってお礼を言いたい」。サイクリング中に心臓発作で倒れた鹿児島市の男性が、適切な救命処置をして名乗らぬまま立ち去った男性２人組を捜している。同市中山町の医師、谷口淳一郎さん（３８）は４月２３日、自転車店「茶輪子」＝同市荒田２丁目＝が企画したサイクリングツアーに参加。マリンポートかごしまから指宿方面へ出発して間もない午前７時半ごろ、国道２２５号の影原交差点付近（同市下福元町）で突然意識を失い転倒した。心臓が止まっていた。