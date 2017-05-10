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大島紬使用の「鹿児島黒しゃつ」好調　全国から注文

(2017 05/10 13:00)
大島紬を使った「鹿児島黒しゃつ」を身に着けた阪本英信社長。手にしているのは「鹿児島しゃつ」の女性用＝肝付町の高山ＣＨＯＹＡソーイング
　高山ＣＨＯＹＡソーイング（肝付町）が中江絹織物（鹿児島市）と共同開発した大島紬使用のシャツが好評だ。４月に発売した「鹿児島黒しゃつ」は事前に用意した紬生地が足りなくなり、納品が通常の倍以上の２〜４週間待ちになっている。阪本英信社長（６４）は「シャツを通して鹿児島を県内外に発信したい」と意気込む。
　共同企画シャツは、山形屋（鹿児島市）も協力して５年前に販売したのが始まり。２０１４年からは「鹿児島しゃつ」の名で販売する。これまで白やブルー、ピンクだった綿生地の地色に新色として加えたのが「黒しゃつ」だ。紬部分も含め黒一色が特徴。阪本社長は「鹿児島と言えば黒という発想で出した。全国から注文があり、予想以上の反響だ」と驚く。
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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