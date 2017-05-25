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桜島直下に新たなマグマ滞留　人工地震波探査で判明

(2017 05/25 06:30)
地震計が捉えた人工地震の波形を確認する研究者＝鹿児島市高免町
　桜島直下の浅い部分に、マグマが一時的に滞留する場所があることが新たに分かった。京都大学など全国九つの大学と気象庁が昨年１２月に実施した、人工地震波による地下の構造探査で判明した。滞留場所の存在が分かったことで、地下のマグマだまりから火口へと向かうマグマの通り道（火道）の位置を推測しやすくなるため、マグマの監視強化に役立つという。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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