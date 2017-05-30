桜島周遊バス“快走”　４年で客倍増

(2017 05/30 06:30)

桜島観光が楽しめる周遊バス「サクラジマアイランドビュー」＝鹿児島市桜島小池町の湯之平展望所

２０１１年１０月に運行を始めた桜島周遊バス「サクラジマアイランドビュー」の利用者が年々伸びている。１２年度の約４万人が、１６年度は約８万２０００人と２倍以上になった。アジア系の外国人利用者が多いという。市観光振興課によると、九州新幹線全線開業を受けて開始。上海や香港と結ぶ空の便も定着し、桜島フェリー「よりみちクルーズ」との連携や、予約無しで手軽に乗れることも奏功しているという。