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桜島周遊バス“快走”　４年で客倍増

(2017 05/30 06:30)
桜島観光が楽しめる周遊バス「サクラジマアイランドビュー」＝鹿児島市桜島小池町の湯之平展望所
　２０１１年１０月に運行を始めた桜島周遊バス「サクラジマアイランドビュー」の利用者が年々伸びている。１２年度の約４万人が、１６年度は約８万２０００人と２倍以上になった。アジア系の外国人利用者が多いという。
　市観光振興課によると、九州新幹線全線開業を受けて開始。上海や香港と結ぶ空の便も定着し、桜島フェリー「よりみちクルーズ」との連携や、予約無しで手軽に乗れることも奏功しているという。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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