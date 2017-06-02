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次元、不二子が夫婦？　白水館ラジオＣＭにルパン声優

(2017 06/02 13:00)
　指宿市の白水館の創業者・故下竹原弘志氏と初代女将（サツさん）のなれそめや創業エピソードを盛り込んだラジオＣＭの放送が１日、エフエム鹿児島で始まった。「ゆっくり、つかってくださいな」という、どこか聞き覚えのあるその声は…。
　夫婦を演じたのは、アニメ「ルパン三世」シリーズで長年、次元役を務めた声優・小林清志さんと不二子役の増山江威子さん。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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