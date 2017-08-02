鹿児島郵便局、１４日霧島市に開局 最新鋭の機器披露
(2017 08/02 22:59)
１４日の開局へ向けあいさつする日本郵便の福田聖輝副社長＝２日、霧島市隼人
鹿児島局は小包や郵便物を仕分ける「地域区分郵便局」で、一般の窓口はない。１日に郵便１１８万通、小包２万４０００個を扱う。これまで鹿児島中央局（鹿児島市）と熊本北局（熊本県菊陽町）でしていた鹿児島エリアの仕分け業務を集約し、県内各局の仕分けも担う。鹿児島中央局は一般向け窓口業務や配達などを続ける。
１時間に最大７０００個を仕分ける小包区分機＝２日、霧島市隼人
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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