「天文館はちみつ」　限定販売中　鹿児島市

(2017 08/10 06:30)

限定販売中の「天文館はちみつ」＝鹿児島市のマルヤガーデンズ

鹿児島市のマルヤガーデンズと山形屋の屋上で採れた「天文館はちみつ」が今年も登場した。クロガネモチをベースに、蜂蜜本来の濃厚な風味が広がる上質な味わい。瓶詰めした計１２５０個（１６０グラム入り、税込み１０００円）を、天文館地区４カ所で限定販売中だ。養蜂の取り組みは１２年から。今年は３月に巣箱を置き、５～６月にかけて４回採蜜。降灰や雨が少なく、例年の３倍近い３００キロの蜜が採れた。