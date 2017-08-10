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「天文館はちみつ」　限定販売中　鹿児島市

(2017 08/10 06:30)
限定販売中の「天文館はちみつ」＝鹿児島市のマルヤガーデンズ
　鹿児島市のマルヤガーデンズと山形屋の屋上で採れた「天文館はちみつ」が今年も登場した。クロガネモチをベースに、蜂蜜本来の濃厚な風味が広がる上質な味わい。瓶詰めした計１２５０個（１６０グラム入り、税込み１０００円）を、天文館地区４カ所で限定販売中だ。
　養蜂の取り組みは１２年から。今年は３月に巣箱を置き、５～６月にかけて４回採蜜。降灰や雨が少なく、例年の３倍近い３００キロの蜜が採れた。
（記事全文は10日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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