デフバレー女子代表・尾塚さん 祝勝会で活躍たたえる 薩摩川内市・京セラ工場
(2017 08/10 22:00)
祝勝会であいさつする尾塚愛実さん＝京セラ鹿児島川内工場
尾塚さんは「トレーニングがつらく感じる日も、両親や仕事場のみなさんの応援で諦めずに進むことができた。４年後も金メダルを目指す」と抱負を述べた。
（記事全文は11日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- デフバレー女子代表・尾塚さん 祝勝会で活躍たたえる 薩摩川内市・京セラ工場(08/10 22:00)
- 県内最古？の奉納鉄鉾 湧水・箱崎八幡神社で確認(08/10 20:00)
- 新種？カレイ発見 小笠原・火山列島49年ぶり調査 国立科学博・鹿児島大チーム(08/10 13:00)
- 「天文館はちみつ」 限定販売中 鹿児島市(08/10 06:30)
- 日本版ＧＰＳ「みちびき３号」打ち上げ 12日に延期 種子島宇宙センター(08/09 23:00)
- 自慢の超早場米で熊本の被災者を激励 金峰中学生が手作りラベル 南さつま(08/09 22:00)
- 流水と緑 幻想的 薩摩川内市樋脇・藤本滝(08/09 20:00)
- 売上高１００億円企業、鹿県５４社 １６年度、東京商工リサーチ調べ(08/09 13:00)
- 台風５号 鹿県農業被害２．６億円(08/09 06:30)
- 指宿に「西郷どん館」、来年１月から１年間 周遊バスも(08/08 23:00)
- 「ネコ」「どうぶつ」展２万人突破 鹿児島市の黎明館(08/08 22:00)
- 空きプールでウナギ餌作り 金峰で鹿大と社福法人が共同研究(08/08 20:00)
- 「小農」の担い手育成へ 「霧島生活農学校」来春開校(08/08 13:00)
- 選挙への関心どう高める？ 学生ら「語る会」 鹿児島市(08/08 06:30)
- 南東北高校総体 ハンド・鹿工８強ならず(08/07 23:45)
- 伝統の行事絶やすな 植木衆剪定60年 出水市・西出水小(08/07 22:00)
- 老若男女250人が熱狂 東市来でエアギター日本大会(08/07 20:25)
- ミズイカの魅力発信へ 協力隊11人、調理法学ぶ 種子島(08/07 13:00)
- 「運動遊び」で楽しく スポ少指導者ら研修会 鹿児島市・武岡小(08/07 06:30)
- 台風５号 鹿児島県内けが計10人に 奄美、種子屋久で通行止め(08/06 23:30)
- わくわくどきどき 長島で科学教室(08/06 22:00)
- 「ボタンボウフウ」 喜界産新ブランドへ 地元農家ら栽培拡大(08/06 20:00)
- 「８.６」忘れないで 市立78小に備蓄水4000本寄付 草牟田小ＯＢら有志の会(08/06 13:00)
- 南日本ジュニアピアノコンクール 本選がスタート 鹿児島市(08/06 06:30)
- 台風５号 鹿児島県本土６日上陸の恐れ ２人死亡、７人けが(08/05 23:25)
- 高千穂峰の山頂 掲揚台46年ぶり“新生” 宮崎の青年隊が２日かけ修繕(08/05 22:00)
- 子供朝読み放送50年 高齢者の元気の源に さつま町・浅井野地区(08/05 20:00)
- 地元就職へ３社見学 鹿児島県が高校生向け初ツアー(08/05 13:00)
- レコード音楽とともにコーヒーを 「レコードカフェ」登場 鹿児島市山形屋(08/05 06:30)
- 台風５号 鹿児島県本土６日暴風域か(08/05 00:20)