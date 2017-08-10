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デフバレー女子代表・尾塚さん　祝勝会で活躍たたえる　薩摩川内市・京セラ工場

(2017 08/10 22:00)
祝勝会であいさつする尾塚愛実さん＝京セラ鹿児島川内工場
　７月末にトルコであった聴覚障害者の国際的スポーツの祭典「デフリンピック」で優勝した、女子バレーボール日本代表の尾塚愛実選手（２０）の祝勝会が８日、所属する京セラ鹿児島川内工場（薩摩川内市）であった。従業員ら約８５人が参加したたえた。
　尾塚さんは「トレーニングがつらく感じる日も、両親や仕事場のみなさんの応援で諦めずに進むことができた。４年後も金メダルを目指す」と抱負を述べた。
（記事全文は11日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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