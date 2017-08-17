TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 政治・行政

「西郷しゃつ」ＰＲ材料に　高山ＣＨＯＹＡが鹿児島県知事表敬

(2017 08/17 13:00)
三反園訓知事（中央）に「鹿児島西郷しゃつＧ」などを披露した阪本英信社長ら（右から２人目）＝鹿児島県庁
　シャツ製造の高山ＣＨＯＹＡソーイング（肝付町）の阪本英信社長（６４）らが１６日、鹿児島県庁に三反園訓知事を表敬訪問した。来年の明治維新１５０年にちなみ西郷隆盛をイメージした新製品などを紹介し「鹿児島の発信に役立ててほしい」とＰＲした。
（記事全文は17日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ