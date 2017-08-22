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世界緑茶コンテスト　鹿児島製茶の「桜島小みかん茶」が最高賞

(2017 08/22 23:30)
最高金賞を受賞した「西郷どんコレクション桜島小みかん茶」を手にする鹿児島製茶のアンドレ・アンデショーンさん＝２２日、鹿児島市中町
　鹿児島製茶（鹿児島市）の「西郷どんコレクション桜島小みかん茶」が、静岡であった世界緑茶コンテストで最高賞の最高金賞を受賞した。最高賞受賞は２０１４年、１５年に続き３回目。今回は県内で唯一の入賞だった。
　受賞品は県産茶葉に小ミカンの皮を混ぜた香り高さが特徴。今年３月に発売した急須用少量パックシリーズ「西郷どんコレクション」８種のうちの一つ。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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