世界緑茶コンテスト　鹿児島製茶の「桜島小みかん茶」が最高賞

(2017 08/22 23:30)

最高金賞を受賞した「西郷どんコレクション桜島小みかん茶」を手にする鹿児島製茶のアンドレ・アンデショーンさん＝２２日、鹿児島市中町

鹿児島製茶（鹿児島市）の「西郷どんコレクション桜島小みかん茶」が、静岡であった世界緑茶コンテストで最高賞の最高金賞を受賞した。最高賞受賞は２０１４年、１５年に続き３回目。今回は県内で唯一の入賞だった。受賞品は県産茶葉に小ミカンの皮を混ぜた香り高さが特徴。今年３月に発売した急須用少量パックシリーズ「西郷どんコレクション」８種のうちの一つ。