世界緑茶コンテスト 鹿児島製茶の「桜島小みかん茶」が最高賞
(2017 08/22 23:30)
最高金賞を受賞した「西郷どんコレクション桜島小みかん茶」を手にする鹿児島製茶のアンドレ・アンデショーンさん＝２２日、鹿児島市中町
受賞品は県産茶葉に小ミカンの皮を混ぜた香り高さが特徴。今年３月に発売した急須用少量パックシリーズ「西郷どんコレクション」８種のうちの一つ。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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