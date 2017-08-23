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焼酎＋粉末緑茶＝「茶酎」　志布志発の飲み方ＰＲ

(2017 08/23 20:00)
「茶酎」で乾杯する市民ら＝志布志市
　焼酎を粉末緑茶で割る飲み方よ広がれ―。志布志市の有志らが、親しんでいる焼酎の飲み方「茶酎（ちゃちゅう）」を市観光特産品協会名で商標登録、茶生産者や商工業者らが連携してＰＲしている。のぼりを製作し、賛同する市内３０店舗以上の飲食店の前に並べるほか、関東など市外でも提供する店が増えている。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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