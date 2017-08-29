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西郷の陸軍大将軍服にゆかり　延岡・宿陣跡資料館で複製展示

(2017 08/29 06:30)
西郷隆盛の軍服の複製を興味深げに見る観光客＝延岡市北川の西郷隆盛宿陣跡資料館
　延岡市北川町の西郷隆盛宿陣跡資料館で、西郷が着用していた軍服（複製）の展示が始まった。資料館は西郷が軍服を焼却したとされる民家を活用しており、１４０年の時をへて、ゆかりの地で存在感を示している。
　来年の大河ドラマは「西郷どん」。にぎわいが予想される館の目玉にしたいと、同市が鹿児島市の三洲堂テーラーに製作を依頼した。
　資料館は入場無料。年末年始以外無休。同館＝0982(46)2960。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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