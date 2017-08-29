西郷の陸軍大将軍服にゆかり　延岡・宿陣跡資料館で複製展示

(2017 08/29 06:30)

西郷隆盛の軍服の複製を興味深げに見る観光客＝延岡市北川の西郷隆盛宿陣跡資料館

延岡市北川町の西郷隆盛宿陣跡資料館で、西郷が着用していた軍服（複製）の展示が始まった。資料館は西郷が軍服を焼却したとされる民家を活用しており、１４０年の時をへて、ゆかりの地で存在感を示している。来年の大河ドラマは「西郷どん」。にぎわいが予想される館の目玉にしたいと、同市が鹿児島市の三洲堂テーラーに製作を依頼した。資料館は入場無料。年末年始以外無休。同館＝0982(46)2960。