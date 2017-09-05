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「日本一長い」　流しそば142メートル成功　志布志中おやじの会

(2017 09/05 22:00)
「日本一長い流しそば」の記録を達成し、夏そばをすくう関係者＝志布志市
　志布志市の志布志中学校生徒の父親らでつくる「おやじの会」が３日、１４２メートルの「日本一長い流しそば」の記録に挑んだ。つないだ竹の中を特産の夏そばを流すことに成功した。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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