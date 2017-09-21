西郷どんの「つん」はどれ？　投票受け付け２４日まで　薩摩川内

(2017 09/21 06:30)

投票を受け付けている「つん」のキャラクターデザインの一覧

薩摩川内市は、公募した西郷隆盛の愛犬「つん」のキャラクターデザインの１次審査通過作品２４点について、投票を受け付けている。投票は２４日までで、最終決定の参考にする。２４点は、擬人化されたものから、アニメ風のものまでさまざま。投票箱かインターネットの２種類で投票する。投票所は、川内駅の観光案内所や駅市、入来麓観光案内所の３カ所。ホームページはｈｔｔｐｓ：／／ｓａｔｓｕｍａｓｅｎｄａｉ．ｇｒ．ｊｐ／ｆｅａｔｕｒｅ／ｔｓｕｎ／ いずれも１人１日１票。