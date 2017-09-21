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西郷どんの「つん」はどれ？　投票受け付け２４日まで　薩摩川内

(2017 09/21 06:30)
投票を受け付けている「つん」のキャラクターデザインの一覧
　薩摩川内市は、公募した西郷隆盛の愛犬「つん」のキャラクターデザインの１次審査通過作品２４点について、投票を受け付けている。投票は２４日までで、最終決定の参考にする。
　２４点は、擬人化されたものから、アニメ風のものまでさまざま。投票箱かインターネットの２種類で投票する。投票所は、川内駅の観光案内所や駅市、入来麓観光案内所の３カ所。ホームページはｈｔｔｐｓ：／／ｓａｔｓｕｍａｓｅｎｄａｉ．ｇｒ．ｊｐ／ｆｅａｔｕｒｅ／ｔｓｕｎ／　いずれも１人１日１票。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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