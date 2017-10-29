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キリエノキでシカ食害防げ　北薩森林管理署がスギ造林地で試験調査　さつま町

(2017 10/29 20:00)
林道沿いに茂るキリエノキ＝さつま町鶴田の五里国有林
　シカによる樹木の食害を防ぐ効果があるとして、北薩森林管理署（さつま町）は九州南部に自生する常緑低木キリエノキに注目、調査を進めている。葉に毒があり、シカが嫌う植物。「繁殖地で造林木や広葉樹の苗木を育てるなど、活用できれば管理の負担を減らせる」と期待する。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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