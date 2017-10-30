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遊楽館1000万人突破　東京で鹿児島発信22年

(2017 10/30 22:15)
1000万人目の来館者（中央）を祝福する三反園訓県知事（左から２人目）ら＝東京・有楽町のかごしま遊楽館
　東京・有楽町にある鹿児島県のアンテナショップ「かごしま遊楽館」が３０日、来館者１０００万人を達成し、セレモニーがあった。１１月１日まで記念フェアを実施する。
　オープンから２２年５カ月での達成。初の来店で１０００万人目となった都内の会社員奥平亜希子さん（３６）が、三反園訓県知事とくす玉を割って祝った。奥平さんは「鹿児島はおいしいものがいっぱいあるイメージ。これを機会に行ってみたい」と話した。
　フェアは店内の一部商品が割引され、限定福袋の販売もある。
（記事全文は31日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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