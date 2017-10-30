遊楽館1000万人突破　東京で鹿児島発信22年

(2017 10/30 22:15)

1000万人目の来館者（中央）を祝福する三反園訓県知事（左から２人目）ら＝東京・有楽町のかごしま遊楽館

東京・有楽町にある鹿児島県のアンテナショップ「かごしま遊楽館」が３０日、来館者１０００万人を達成し、セレモニーがあった。１１月１日まで記念フェアを実施する。オープンから２２年５カ月での達成。初の来店で１０００万人目となった都内の会社員奥平亜希子さん（３６）が、三反園訓県知事とくす玉を割って祝った。奥平さんは「鹿児島はおいしいものがいっぱいあるイメージ。これを機会に行ってみたい」と話した。フェアは店内の一部商品が割引され、限定福袋の販売もある。