遊楽館1000万人突破 東京で鹿児島発信22年
(2017 10/30 22:15)
1000万人目の来館者（中央）を祝福する三反園訓県知事（左から２人目）ら＝東京・有楽町のかごしま遊楽館
オープンから２２年５カ月での達成。初の来店で１０００万人目となった都内の会社員奥平亜希子さん（３６）が、三反園訓県知事とくす玉を割って祝った。奥平さんは「鹿児島はおいしいものがいっぱいあるイメージ。これを機会に行ってみたい」と話した。
フェアは店内の一部商品が割引され、限定福袋の販売もある。
（記事全文は31日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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