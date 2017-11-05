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紫尾温泉であおし柿作り　さつま

(2017 11/05 06:30)
渋抜きのため温泉に漬かる柿＝さつま町の紫尾温泉
　さつま町紫尾の紫尾温泉で、秋の風物詩「あおし柿」作りが最盛期を迎えた。渋柿を専用の露天風呂に漬けると、一晩で甘く変身。１１月末まで続く。
　区営大衆浴場前にある湯船には、柿の詰まった網袋がぷかぷか。３７度の湯に２０時間漬け、渋を抜く。柿の入湯料は１０キロまで４００円。多い日は３００キロ持ち込まれ、近くの宿に泊まるついでに漬けていく客もいる。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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