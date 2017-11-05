紫尾温泉であおし柿作り　さつま

(2017 11/05 06:30)

渋抜きのため温泉に漬かる柿＝さつま町の紫尾温泉

さつま町紫尾の紫尾温泉で、秋の風物詩「あおし柿」作りが最盛期を迎えた。渋柿を専用の露天風呂に漬けると、一晩で甘く変身。１１月末まで続く。区営大衆浴場前にある湯船には、柿の詰まった網袋がぷかぷか。３７度の湯に２０時間漬け、渋を抜く。柿の入湯料は１０キロまで４００円。多い日は３００キロ持ち込まれ、近くの宿に泊まるついでに漬けていく客もいる。