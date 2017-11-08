宝酒造、桜島小みかん使った酎ハイ販売へ
(2017 11/08 13:00)
宝酒造から地域限定販売される桜島小みかんのクラフト酎ハイ＝７日、鹿児島市役所
希少性が高く地域に根差した果物を使い、一手間かけて作るクラフト酎ハイシリーズの第２弾。桜島小みかんのペーストと皮ごと搾った果汁にたる貯蔵熟成焼酎を合わせ、特有の香りと程よい皮の食感を生かし、まろやかでこくのある味わいに仕上げたという。
アルコール度数７％、３３０ミリリットル入り。参考小売価格２５０円（税抜き）。スーパー、コンビニ、道の駅などで販売する。
森博幸市長に酎ハイを贈呈する村山眞一郎組合長（中央）と渋谷尚己九州支社長（右）＝７日、鹿児島市役所
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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