宝酒造、桜島小みかん使った酎ハイ販売へ

(2017 11/08 13:00)

宝酒造から地域限定販売される桜島小みかんのクラフト酎ハイ＝７日、鹿児島市役所

森博幸市長に酎ハイを贈呈する村山眞一郎組合長（中央）と渋谷尚己九州支社長（右）＝７日、鹿児島市役所

宝酒造（京都）は、桜島小みかんを使った酎ハイ「寶（たから）ＣＲＡＦＴ（クラフト）桜島小みかん」を１４日から販売する。九州・沖縄地域限定。７日、原料を供給するＪＡグリーン鹿児島と共に森博幸鹿児島市長を表敬訪問し、商品をＰＲした。希少性が高く地域に根差した果物を使い、一手間かけて作るクラフト酎ハイシリーズの第２弾。桜島小みかんのペーストと皮ごと搾った果汁にたる貯蔵熟成焼酎を合わせ、特有の香りと程よい皮の食感を生かし、まろやかでこくのある味わいに仕上げたという。アルコール度数７％、３３０ミリリットル入り。参考小売価格２５０円（税抜き）。スーパー、コンビニ、道の駅などで販売する。