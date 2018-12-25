映画「かぞくいろ―」ロケ地 市職員が奉仕ガイド 阿久根・大川
(2018/12/25 20:00)
公開中の映画「かぞくいろ ＲＡＩＬＷＡＹＳ－わたしたちの出発」の主ロケ地となった阿久根市大川地区で、市職員が休日にボランティアガイドを務め、来訪者に喜ばれている。
来訪者にロケ地を案内する市職員（左２人）＝阿久根市大川
地区内には、映画の中で家族が暮らす家や薩摩大川駅、大川小学校など物語の中心となる場所が数多くある。ロケ地を巡る“聖地巡礼者”に対応しようと、１５日以降の土日祝日、市大川出張所に臨時案内所を設け、複数の職員がマップなどを配って対応している。
年内は２９、３０日に実施。年明け後も三が日を除く土日祝日に対応する。午前１０時～午後５時。市商工観光課＝0996(73)1114。
（記事全文は２６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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