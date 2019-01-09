イプシロン １月１７日打ち上げ　本番想定し作業確認　内之浦

(2019/01/09 23:00)

リハーサルで整備棟から発射位置に移動したイプシロン４号機＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で固体燃料ロケット「イプシロン」４号機の打ち上げ前リハーサルを公開した。１７日の打ち上げ当日と同じ時間帯（午前９時５０分～５９分）に合わせ、約８時間かけて作業手順を確認。最終的な打ち上げ時刻は、天候状況などを踏まえ１５日に決める。作業は午前３時ごろから開始。午前７時前ごろ、機体を載せた発射台が整備棟から姿を現し、発射位置まで移動した。飛行プログラムの設定や、追尾などに用いる電波の通信状況もチェックした。