イプシロン １月１７日打ち上げ 本番想定し作業確認 内之浦
(2019/01/09 23:00)
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で固体燃料ロケット「イプシロン」４号機の打ち上げ前リハーサルを公開した。１７日の打ち上げ当日と同じ時間帯（午前９時５０分～５９分）に合わせ、約８時間かけて作業手順を確認。最終的な打ち上げ時刻は、天候状況などを踏まえ１５日に決める。
リハーサルで整備棟から発射位置に移動したイプシロン４号機＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
作業は午前３時ごろから開始。午前７時前ごろ、機体を載せた発射台が整備棟から姿を現し、発射位置まで移動した。飛行プログラムの設定や、追尾などに用いる電波の通信状況もチェックした。
（記事全文は１０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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