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イプシロン １月１７日打ち上げ　本番想定し作業確認　内之浦

(2019/01/09 23:00)
リハーサルで整備棟から発射位置に移動したイプシロン４号機＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で固体燃料ロケット「イプシロン」４号機の打ち上げ前リハーサルを公開した。１７日の打ち上げ当日と同じ時間帯（午前９時５０分～５９分）に合わせ、約８時間かけて作業手順を確認。最終的な打ち上げ時刻は、天候状況などを踏まえ１５日に決める。
　作業は午前３時ごろから開始。午前７時前ごろ、機体を載せた発射台が整備棟から姿を現し、発射位置まで移動した。飛行プログラムの設定や、追尾などに用いる電波の通信状況もチェックした。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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