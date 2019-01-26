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幕末の南隅マップ完成　斉彬巡見行程や史跡紹介

(2019/01/26 20:10)
幕末の南隅マップを広げる東川隆太郎さん＝錦江町馬場
　幕末の大隅南部を紹介する歴史パンフレットが完成した。島津斉彬の巡見ルートなどを地図と写真で説明。集成館事業や西郷隆盛の逸話もまとめた。南大隅町教育委員会や同町根占川北の「西郷さぁ展示館」、錦江町教委で無料配布している。
　Ａ２判（縦４２センチ、横５９センチ）を手のひら大に折り畳んだサイズ。表面に、斉彬が１８５３年１１月に訪れた行程を地図付きで載せた。錦江町の大根占や田代花瀬、南大隅町の根占や佐多の各所を解説している。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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