幕末の南隅マップ完成 斉彬巡見行程や史跡紹介
(2019/01/26 20:10)
幕末の大隅南部を紹介する歴史パンフレットが完成した。島津斉彬の巡見ルートなどを地図と写真で説明。集成館事業や西郷隆盛の逸話もまとめた。南大隅町教育委員会や同町根占川北の「西郷さぁ展示館」、錦江町教委で無料配布している。
幕末の南隅マップを広げる東川隆太郎さん＝錦江町馬場
Ａ２判（縦４２センチ、横５９センチ）を手のひら大に折り畳んだサイズ。表面に、斉彬が１８５３年１１月に訪れた行程を地図付きで載せた。錦江町の大根占や田代花瀬、南大隅町の根占や佐多の各所を解説している。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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