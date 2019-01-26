幕末の南隅マップ完成　斉彬巡見行程や史跡紹介

(2019/01/26 20:10)

幕末の南隅マップを広げる東川隆太郎さん＝錦江町馬場

幕末の大隅南部を紹介する歴史パンフレットが完成した。島津斉彬の巡見ルートなどを地図と写真で説明。集成館事業や西郷隆盛の逸話もまとめた。南大隅町教育委員会や同町根占川北の「西郷さぁ展示館」、錦江町教委で無料配布している。Ａ２判（縦４２センチ、横５９センチ）を手のひら大に折り畳んだサイズ。表面に、斉彬が１８５３年１１月に訪れた行程を地図付きで載せた。錦江町の大根占や田代花瀬、南大隅町の根占や佐多の各所を解説している。