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働きながら田舎体験　鹿児島県がワーキングホリデー導入

(2019/02/20 23:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２０１９年度、都市部の若者が長期休暇を利用して地方で働く「ふるさとワーキングホリデー」制度を導入する。
　１泊３０００円の宿泊費と滞在中の交通費５０００円（いずれも上限）を補助する方向で検討している。３０人程度の参加を想定し、１９年度一般会計当初予算案に事業費１２４０万円を計上した。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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