働きながら田舎体験　鹿児島県がワーキングホリデー導入

(2019/02/20 23:30)

鹿児島県は２０１９年度、都市部の若者が長期休暇を利用して地方で働く「ふるさとワーキングホリデー」制度を導入する。１泊３０００円の宿泊費と滞在中の交通費５０００円（いずれも上限）を補助する方向で検討している。３０人程度の参加を想定し、１９年度一般会計当初予算案に事業費１２４０万円を計上した。