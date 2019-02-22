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新たに２頭座礁　南さつま・マッコウクジラ

(2019/02/22 06:30)
座礁したマッコウクジラ＝南さつま市笠沙町片浦
　南さつま市笠沙町片浦の小浦港海岸で２１日、座礁したマッコウクジラ２頭が見つかった。体長は約１６メートルと１７メートル。オス、メスは不明。市職員らが駆け付けた時には死んでいたという。同市では加世田小湊の小湊漁港で１５日、座礁したマッコウクジラ１頭が見つかり、その後、死んだ。
　市によると、２１日正午前、笠沙町漁協から、クジラ座礁の連絡があった。市と県の職員が現場を調べたところ、２頭は約２００メートル離れた状態で、いずれも岩場に横たわっていた。市は２２日、死骸を沖合に移動させる。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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