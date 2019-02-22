新たに２頭座礁　南さつま・マッコウクジラ

(2019/02/22 06:30)

座礁したマッコウクジラ＝南さつま市笠沙町片浦

南さつま市笠沙町片浦の小浦港海岸で２１日、座礁したマッコウクジラ２頭が見つかった。体長は約１６メートルと１７メートル。オス、メスは不明。市職員らが駆け付けた時には死んでいたという。同市では加世田小湊の小湊漁港で１５日、座礁したマッコウクジラ１頭が見つかり、その後、死んだ。市によると、２１日正午前、笠沙町漁協から、クジラ座礁の連絡があった。市と県の職員が現場を調べたところ、２頭は約２００メートル離れた状態で、いずれも岩場に横たわっていた。市は２２日、死骸を沖合に移動させる。