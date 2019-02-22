新たに２頭座礁 南さつま・マッコウクジラ
(2019/02/22 06:30)
南さつま市笠沙町片浦の小浦港海岸で２１日、座礁したマッコウクジラ２頭が見つかった。体長は約１６メートルと１７メートル。オス、メスは不明。市職員らが駆け付けた時には死んでいたという。同市では加世田小湊の小湊漁港で１５日、座礁したマッコウクジラ１頭が見つかり、その後、死んだ。
座礁したマッコウクジラ＝南さつま市笠沙町片浦
市によると、２１日正午前、笠沙町漁協から、クジラ座礁の連絡があった。市と県の職員が現場を調べたところ、２頭は約２００メートル離れた状態で、いずれも岩場に横たわっていた。市は２２日、死骸を沖合に移動させる。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 新たに２頭座礁 南さつま・マッコウクジラ (02/22 06:30)
- 南さつまに「大迫勇也スタジアム」 市民栄誉賞副賞で命名権贈呈へ (02/21 23:00)
- 前売り券売れ行き 半端ない 鹿児島Ｕ ２月２４日開幕戦 (02/21 22:00)
- 新カンパチ料理考案 認知度向上目指す 養殖業の垂水南 (02/21 20:00)
- 「Ｊ２元年、一緒に応援を」 観戦ガイド配布 鹿児島ユナイテッドＦＣ (02/21 13:00)
- 恋した詩人 背景たどる 黒田三郎展が開幕 かごしま近代文学館 (02/21 06:30)
- 鹿児島県下一周駅伝最終日 姶良が総合２連覇 (02/21 06:00)
- 働きながら田舎体験 鹿児島県がワーキングホリデー導入 (02/20 23:30)
- 吾平かくれ念仏に光 住民、奉仕で洞穴守る 鹿屋・黒羽子集落 (02/20 22:00)
- 夢あきらめないで 故草原タカオさんの漫画寄贈 出身地・曽於の全小中校 (02/20 20:05)
- 姶良が総合Ｖ 県下一周駅伝 (02/20 14:54)
- 輸出増へコスト減議論 鹿児島市で全国海水養殖シンポ (02/20 13:00)
- 天皇陛下在位３０年奉祝記帳所 (02/20 06:30)
- 県下一周駅伝第４日 鹿児島 日間Ｖ (02/20 06:00)
- 人口問題で新聞作り ４分野からアプローチ 甲南高１年生 (02/19 23:00)
- 児童が史跡ガイド特訓中 ２４日にウオーキング大会 さつま・永野小 (02/19 22:10)
- 阿久根の仕事人 映像化 鶴翔高生 ５企業取材 (02/19 20:05)
- 鹿児島の食の魅力発信 鹿屋、霧島市でタイの料理人招きＰＲツアー (02/19 13:00)
- 鹿児島寄港の大型クルーズ船員 霧島巡り、体験型観光を満喫 (02/19 06:30)
- 県下一周駅伝第３日 姶良 ２年連続地元Ｖ (02/19 06:00)
- 鹿児島県市町村自治会館で「ふるさと市場」 ２０自治体の特産品販売 (02/18 23:30)
- 「樫の木児道」55年ぶり復元 下甑・長浜と焼失した集落結ぶ (02/18 22:10)
- 県北部豪雨忘れない 高齢者ら小学生に被災体験語る さつま・盈進小 (02/18 20:25)
- かごしま国体馬術施設 建設へ造成工事着々 霧島・牧園 (02/18 13:00)
- 鹿児島ラーメン王決定戦 ＴＡＫＥＴＯＲＡ、２年ぶり２回目優勝 (02/18 06:30)
- 県下一周駅伝第２日 出水、４２年ぶり日間Ｖ (02/18 06:00)
- 鹿児島県高１自殺 再調査委、精神科医の意見聴取へ (02/18 00:25)
- ＦＣＬＰ馬毛島移転 鹿児島中央駅前、２５０人が買収計画に抗議 (02/18 00:05)
- 神村学園高・女子駅伝全国Ｖ パレードに2800人 いちき串木野 (02/17 21:05)
- 加納知事の遺徳しのぶ 没後１００年式典 鹿児島市 (02/17 13:00)