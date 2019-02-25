種子島舞台のゲーム「ロボティクス・ノーツ」聖地巡礼
(2019/02/25 23:00)
種子島を舞台としたゲーム「ロボティクス・ノーツ」の聖地巡礼ツアーが２２～２４の３日間あった。参加者は、キャラクターが描かれたラッピングバスで作品に登場する島のスポットを巡り、作品世界を堪能した。
キャラクターが描かれたラッピングバスに乗り込むツアー参加者＝西之表市西町
ツアーは３月１～３日にもある。午後０時半出発。西之表市商工会ホームページhttp://www.nishinoomote-shoko.jp／のイベント情報欄から申し込む。参加費５０００円（小学生以下２５００円）。オリジナルクリアファイル、ポスターなど特典が付く。
（記事全文は２６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 種子島舞台のゲーム「ロボティクス・ノーツ」聖地巡礼 (02/25 23:00)
- 特産サワーポメロをラップでＰＲ 市来農芸高生が動画配信 (02/25 22:00)
- 病気にめげず商品開発 商工女性の主張県大会で最優秀 鹿屋市の浅井さん (02/25 20:00)
- 新燃岳、警戒レベル２に引き上げ (02/25 14:18)
- イルカは付き合い上手？ かごしま水族館で研究中 京大霊長類研・山本さん (02/25 13:00)
- 拉致解決訴え 署名呼び掛け 被害者家族ら霧島で (02/25 06:30)
- 初午祭 軽やかに 隼人・鹿児島神宮 (02/24 23:00)
- 島津義弘顕彰碑 伊集院山中で50年ぶり発見 没後300年、大正期に建立 (02/24 22:00)
- 冬キャンプで女性客誘致 SNS発信やステッカー製作 奄美の観光物産連盟 (02/24 20:00)
- 殺人容疑で男を再逮捕 鹿児島市車内女性死亡 (02/24 15:35)
- 鹿児島Ｕ開幕戦勝利 (02/24 15:06)
- 「基地問題 全国で考えて」 議論の高まり期待 沖縄県民投票 (02/24 13:00)
- Ｊ２初陣「勝利つかむ」 鹿児島Ｕ ２月２４日徳島戦 意気込み語る (02/24 06:30)
- ＮＩＥ実践１０校が活用例紹介 南日本新聞会館 (02/24 00:00)
- 合言葉は「オクラの神様」 子どものネット被害防止に 指宿署員考案 (02/23 22:00)
- 垂水の８店舗 街角美術館に 地元の洋画家 葛迫さん企画 (02/23 20:00)
- 「種子島の誇り」 はやぶさ２着陸成功に鹿児島県内沸く (02/23 13:00)
- 南日美展吉井賞の繁昌さん壮行会 鹿児島市 (02/23 06:30)
- かごしまの色選んで デザインフェアで「総選挙」 鹿児島市 (02/22 23:00)
- 鹿銀、「しろどん」ウエアで鹿児島マラソン支援 (02/22 22:00)
- 牛頭野岡遊歩道が完成 日置・野首地区住民手作り (02/22 20:00)
- 島津のひな道具９９種４０７点ずらり 尚古集成館別館 (02/22 13:00)
- 新たに２頭座礁 南さつま・マッコウクジラ (02/22 06:30)
- 南さつまに「大迫勇也スタジアム」 市民栄誉賞副賞で命名権贈呈へ (02/21 23:00)
- 前売り券売れ行き 半端ない 鹿児島Ｕ ２月２４日開幕戦 (02/21 22:00)
- 新カンパチ料理考案 認知度向上目指す 養殖業の垂水南 (02/21 20:00)
- 「Ｊ２元年、一緒に応援を」 観戦ガイド配布 鹿児島ユナイテッドＦＣ (02/21 13:00)
- 恋した詩人 背景たどる 黒田三郎展が開幕 かごしま近代文学館 (02/21 06:30)
- 鹿児島県下一周駅伝最終日 姶良が総合２連覇 (02/21 06:00)
- 働きながら田舎体験 鹿児島県がワーキングホリデー導入 (02/20 23:30)