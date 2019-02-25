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種子島舞台のゲーム「ロボティクス・ノーツ」聖地巡礼

(2019/02/25 23:00)
キャラクターが描かれたラッピングバスに乗り込むツアー参加者＝西之表市西町
　種子島を舞台としたゲーム「ロボティクス・ノーツ」の聖地巡礼ツアーが２２～２４の３日間あった。参加者は、キャラクターが描かれたラッピングバスで作品に登場する島のスポットを巡り、作品世界を堪能した。
　ツアーは３月１～３日にもある。午後０時半出発。西之表市商工会ホームページhttp://www.nishinoomote-shoko.jp／のイベント情報欄から申し込む。参加費５０００円（小学生以下２５００円）。オリジナルクリアファイル、ポスターなど特典が付く。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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