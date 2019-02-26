陸自 奄美駐屯地・瀬戸内分屯地　３月２６日開設 ５６０人規模配備

(2019/02/26 06:30)

３月２６日に開設が決まった陸上自衛隊「奄美駐屯地」＝奄美市名瀬大熊

防衛省は、奄美大島で整備を進めている陸上自衛隊奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）を３月２６日に開設する。奄美駐屯地には警備部隊と中距離地対空誘導ミサイル部隊など約３５０人、瀬戸内分屯地には警備部隊と地対艦誘導ミサイル部隊など約２１０人を配備する。防衛省によると、両施設とも３月末までに隊庁舎や厚生施設が完成する予定。開設後も整備工場などの建設は継続する。駐屯地外には、隊員と家族が居住する官舎を奄美市名瀬と瀬戸内町に各２棟整備する。