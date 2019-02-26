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陸自 奄美駐屯地・瀬戸内分屯地　３月２６日開設 ５６０人規模配備

(2019/02/26 06:30)
３月２６日に開設が決まった陸上自衛隊「奄美駐屯地」＝奄美市名瀬大熊
　防衛省は、奄美大島で整備を進めている陸上自衛隊奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）と瀬戸内分屯地（瀬戸内町節子）を３月２６日に開設する。奄美駐屯地には警備部隊と中距離地対空誘導ミサイル部隊など約３５０人、瀬戸内分屯地には警備部隊と地対艦誘導ミサイル部隊など約２１０人を配備する。
　防衛省によると、両施設とも３月末までに隊庁舎や厚生施設が完成する予定。開設後も整備工場などの建設は継続する。駐屯地外には、隊員と家族が居住する官舎を奄美市名瀬と瀬戸内町に各２棟整備する。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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