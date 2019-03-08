「写真力」98点 篠山紀信展始まる 鹿児島市・県民交流センター
(2019/03/08 23:30)
「篠山紀信展 写真力」が８日、鹿児島市のかごしま県民交流センター６階ギャラリーで始まった。写真家篠山紀信さん（７８）が５０年にわたって撮り続けた９８点を展示。各時代を象徴する人たちの力強い表情、肉体美を収めた写真が会場を彩る。５月１２日まで。
篠山紀信さんの撮影したポートレートに見入る来場者＝鹿児島市のかごしま県民交流センター
渥美清さん、美空ひばりさんら鬼籍に入った人のコーナー「ＧＯＤ」、フィギュアスケート選手羽生結弦さんや、鹿児島県出身の山田孝之さん、国生さゆりさんを収めた「ＳＴＡＲ」など５章構成。複数のカメラで撮影し１枚に完成させる独自の手法「シノラマ」で一堂に会する大相撲の力士らを撮った大作、東日本大震災の被災者の表情を捉えたシリーズも目を引く。
月曜休館（祝日の場合は翌平日）。一般１２００円、高大生７００円、中学生５００円。小学生以下は保護者同伴の場合無料。会期中は県写真協会フォトグラフ展を同時開催。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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