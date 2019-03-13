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相星雅子さん死去、作家、鹿児島で後進育成　８１歳

(2019/03/13 06:30)
　鹿児島で戦後社会の女性の生きざまを小説に描き、後進育成に尽力した作家、相星雅子（あいほし・まさこ）さんが１２日午前２時２０分、重症大動脈弁狭窄（きょうさく）症のため、鹿児島市内の病院で死去した。８１歳。旧満州・大連生まれ。自宅は鹿児島市明和１の３６の５。通夜は１３日午後６時から、葬儀・告別式は１４日正午から、鹿児島市原良１の１の１、玉泉院中央会館で行う。仏式。喪主は夫三郎（さぶろう）さん。
　著書に、「特攻の母」として慕われた鳥浜トメさんの生涯を描いた「華のときは悲しみのとき」（９２年）、南日本新聞に連載した「おんなの言葉３６５日」（９１年）など。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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