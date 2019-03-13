相星雅子さん死去、作家、鹿児島で後進育成　８１歳

(2019/03/13 06:30)

鹿児島で戦後社会の女性の生きざまを小説に描き、後進育成に尽力した作家、相星雅子（あいほし・まさこ）さんが１２日午前２時２０分、重症大動脈弁狭窄（きょうさく）症のため、鹿児島市内の病院で死去した。８１歳。旧満州・大連生まれ。自宅は鹿児島市明和１の３６の５。通夜は１３日午後６時から、葬儀・告別式は１４日正午から、鹿児島市原良１の１の１、玉泉院中央会館で行う。仏式。喪主は夫三郎（さぶろう）さん。著書に、「特攻の母」として慕われた鳥浜トメさんの生涯を描いた「華のときは悲しみのとき」（９２年）、南日本新聞に連載した「おんなの言葉３６５日」（９１年）など。