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緑豊か 霧島路を満喫　２年ぶり龍馬ウオーク

(2019/03/16 23:10)
湯煙が上がる丸尾滝橋を歩くウオーキング参加者＝霧島市牧園町高千穂
　坂本龍馬と妻お龍が歩いた霧島路をたどる「第２３回龍馬ハネムーンウオーク」が１６日、霧島市の２コースで始まった。昨年は新燃岳の噴火で中止となり、２年ぶりの開催。県内外から１９３０人が参加し、快晴の空に映える緑豊かな景色を楽しんだ。１７日まで。
　１７日は、菜の花畑や天降川沿いを巡る１１キロと１７キロの２コースがあり、当日参加もできる。
　霧島市観光協会＝0995(78)2115
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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