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川内原発　運転停止の可能性

原子力規制委、テロ対策施設の期限延長認めず
(2019/04/24 11:48)
南日本新聞ニュース
　原子力規制委員会は２４日、原発に設置が義務化されたテロ対策施設について、完成期限の延長を認めないことを決めた。薩摩川内市の九州電力川内原発１、２号機はそれぞれ来年３月、５月に期限を迎え、その時点で施設が完成していなければ運転停止となる。九電は完成が期限に間に合わず、約１年遅れる見通しであることを公表している。

特集「川内原発」
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