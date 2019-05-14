阿久根車転落、死亡４人の身元判明

(2019/05/14 12:07)

阿久根署は１４日、阿久根市港町の阿久根漁港の海に１３日転落した乗用車の中で見つかり死亡した４人は、奄美市の会社員男性（４１）と妻（４０）、小学６年の長男（１１）と同３年の次男（８）と発表した。