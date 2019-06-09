高齢者サッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が３５周年
(2019/06/09 13:00)
鹿児島県内の６０歳以上の選手でつくるシニアサッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が８日、クラブ結成３５年の祝賀会を開いた。関係者ら約８０人が出席し、さらなる健闘を誓った。
鹿児島元老ＦＣの関係者ら＝鹿児島市のジェイドガーデンパレス
同クラブは「親睦第一、勝敗第二、生涯現役」をモットーに１９８４年結成。現在は９０歳までの７０人が週１回の練習に励んでいる。
（記事全文は９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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