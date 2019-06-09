高齢者サッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が３５周年

(2019/06/09 13:00)

鹿児島元老ＦＣの関係者ら＝鹿児島市のジェイドガーデンパレス

鹿児島県内の６０歳以上の選手でつくるシニアサッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が８日、クラブ結成３５年の祝賀会を開いた。関係者ら約８０人が出席し、さらなる健闘を誓った。同クラブは「親睦第一、勝敗第二、生涯現役」をモットーに１９８４年結成。現在は９０歳までの７０人が週１回の練習に励んでいる。