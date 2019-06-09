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高齢者サッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が３５周年

(2019/06/09 13:00)
鹿児島元老ＦＣの関係者ら＝鹿児島市のジェイドガーデンパレス
　鹿児島県内の６０歳以上の選手でつくるシニアサッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が８日、クラブ結成３５年の祝賀会を開いた。関係者ら約８０人が出席し、さらなる健闘を誓った。
　同クラブは「親睦第一、勝敗第二、生涯現役」をモットーに１９８４年結成。現在は９０歳までの７０人が週１回の練習に励んでいる。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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