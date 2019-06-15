うそ電話詐欺かるたで撃退 高齢者大学で対策学ぶ 鹿屋・高隈地区
(2019/06/15 20:00)
高齢者のうそ電話詐欺被害を防ごうと、鹿屋市の高隈地区高齢者大学は１１日、同地区交流促進センターで詐欺被害対策の講座を開いた。６８～８９歳の参加者２３人は鹿児島大学教育学部の石橋愛架准教授（３８）＝消費者教育論＝と学生が作成した「だれでもカルタ～うそ電話サギ版～」を使い、被害に遭わないための心得を学んだ。
読み上げられた取り札を取ろうとする参加者ら＝鹿屋市の高隈地区交流促進センター
石橋准教授らはおととし、「誰でもうそ電話詐欺対策のミニ講座を開催できるように」とかるたを作成。「ちがう声 サギ師のいいわけ 『カゼひいた』」など、想定される詐欺の手口や特徴をイラストと共に紹介している。
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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