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うそ電話詐欺かるたで撃退 高齢者大学で対策学ぶ 鹿屋・高隈地区

(2019/06/15 20:00)
読み上げられた取り札を取ろうとする参加者ら＝鹿屋市の高隈地区交流促進センター
　高齢者のうそ電話詐欺被害を防ごうと、鹿屋市の高隈地区高齢者大学は１１日、同地区交流促進センターで詐欺被害対策の講座を開いた。６８～８９歳の参加者２３人は鹿児島大学教育学部の石橋愛架准教授（３８）＝消費者教育論＝と学生が作成した「だれでもカルタ～うそ電話サギ版～」を使い、被害に遭わないための心得を学んだ。
　石橋准教授らはおととし、「誰でもうそ電話詐欺対策のミニ講座を開催できるように」とかるたを作成。「ちがう声　サギ師のいいわけ　『カゼひいた』」など、想定される詐欺の手口や特徴をイラストと共に紹介している。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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