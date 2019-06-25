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Ｈ３発射台、お披露目　本番想定し走行試験　種子島宇宙センター

(2019/06/25 06:30)
２両の大型台車に載せられ移動するＨ３ロケット用発射台＝南種子町の種子島宇宙センター
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２４日、南種子町の種子島宇宙センターで、次期主力ロケット「Ｈ３」の移動発射台（ＭＬ）の走行試験を報道陣に公開した。打ち上げ本番を想定し、ロケットと衛星の合計重量約３６０トンの重りを載せた状態で第２射点まで移動した。
　新しく開発した大型運搬台車２台がＭＬの両端を支えながら、射点まで約８０メートルを９分近くかけてゆっくり移動した。２５、２６日にはロケット組み立て棟から射点までとほぼ同じ距離になる３６０メートルを移動する。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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