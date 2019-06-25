Ｈ３発射台、お披露目　本番想定し走行試験　種子島宇宙センター

(2019/06/25 06:30)

２両の大型台車に載せられ移動するＨ３ロケット用発射台＝南種子町の種子島宇宙センター

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２４日、南種子町の種子島宇宙センターで、次期主力ロケット「Ｈ３」の移動発射台（ＭＬ）の走行試験を報道陣に公開した。打ち上げ本番を想定し、ロケットと衛星の合計重量約３６０トンの重りを載せた状態で第２射点まで移動した。新しく開発した大型運搬台車２台がＭＬの両端を支えながら、射点まで約８０メートルを９分近くかけてゆっくり移動した。２５、２６日にはロケット組み立て棟から射点までとほぼ同じ距離になる３６０メートルを移動する。