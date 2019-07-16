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つるし芋焼酎 製造法で特許　垂水・八千代伝酒造　

(2019/07/16 23:00)
特許技術で造られる「つるし八千代伝」（左２本）と「Ｃｒｉｏ　クリオ」。両端は巻紙付き＝垂水市の八千代伝酒造
　原料の自社栽培を進める農業法人八千代伝酒造（垂水市、八木健太郎社長）は、サツマイモを約２カ月間つるし、糖蜜熟成させて造る本格焼酎「つるし八千代伝」「Ｃｒｉｏ　クリオ」の製造法で特許を取得した。１２日からは２銘柄の今季の限定販売が始まった。
　特許は８日付。芋の収穫法、熟成法、焼酎製造、成分などについて、２銘柄それぞれで取得した。
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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