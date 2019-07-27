屋久島高生が企画、民具通し高齢者と交流会 宮之浦
(2019/07/27 22:00)
昔の「民具」を話題に、高齢者と高校生が交流するレクリエーションが２３日、屋久島町宮之浦のデイサービスセンター「縄文の苑」であった。予定時間をオーバーするほど話が弾み、大いに盛り上がった。
民具の写真を見て、高校生に昔の話を語る高齢者＝屋久島町宮之浦のデイサービスセンター「縄文の苑」
屋久島高校普通科環境コース３年の中島渚さんが企画。屋久島町高校生クラブ「ぽんだま」のメンバー９人が運営協力し、デイサービス利用者３０人が参加した。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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