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屋久島高生が企画、民具通し高齢者と交流会　宮之浦　

(2019/07/27 22:00)
民具の写真を見て、高校生に昔の話を語る高齢者＝屋久島町宮之浦のデイサービスセンター「縄文の苑」
　昔の「民具」を話題に、高齢者と高校生が交流するレクリエーションが２３日、屋久島町宮之浦のデイサービスセンター「縄文の苑」であった。予定時間をオーバーするほど話が弾み、大いに盛り上がった。
　屋久島高校普通科環境コース３年の中島渚さんが企画。屋久島町高校生クラブ「ぽんだま」のメンバー９人が運営協力し、デイサービス利用者３０人が参加した。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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