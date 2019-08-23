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ＪＲ鹿児島駅の新駅舎オープン延期

(2019/08/23 13:00)
オープンが遅れるＪＲ鹿児島駅の新駅舎の工事現場＝鹿児島市小川町から撮影
　今秋に予定されていたＪＲ鹿児島駅（鹿児島市浜町）の新駅舎オープンが本年度内にずれ込むことが２２日分かった。全国的な建設需要増による資材不足や調達遅れが理由。市は、２０２２年春の完成を目指す駅前広場など、一体的な周辺整備について「現段階で影響はない」としている。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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